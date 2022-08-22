إلقاء عبوة حارقة على أحد مباني الشرطة في برلين

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ألقيت عبوة حارقة على موقع للشرطة في حي برلين-فاسينسي بالعاصمة الألمانية.

وأعلن المكتب الصحفي للعاصمة برلين اليوم السبت أن أحدا لم يصب بأذى.

وعلى الرغم من أن العبوة الحارقة انفجرت بجوار سيارة للشرطة داخل فناء المبنى الواقع بجوار طريق الأشجار ببرلين إلا أن السيارة لم تتعرض لأضرار.

وتولى أمن الدولة التحقيق في الحادث.

كان العديد من ضباط الشرطة سمعوا في المبنى دويا كبيرا عند الساعة الحادية وأربعين دقيقة من ليلة أمس.

عثرت فرق العمل التابعة لإدارة التحقيق الجنائي في قسم الشرطة رقم 1 على العبوة الحارقة

ووفقا للنتائج الأولية فقد تم إلقاء هذه العبوة فوق السياج المحيط بالموقع.