 حالتان جديدتان في الفلبين.. جدري القردة يسجل حضورا في 92 دولة - بوابة الشروق
السبت 20 أغسطس 2022 3:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

حالتان جديدتان في الفلبين.. جدري القردة يسجل حضورا في 92 دولة

وكالات
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 2:53 ص | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 2:53 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الجمعة، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس جدري القرود في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 حالات.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحالتين الجديدتين تبلغان من العمر 34 و29 عاما ولديهما تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود.

من جانبها، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير، إنه جار تعقب المخالطين لحالتي الإصابة بالفيروس.

وكانت الفلبين قد أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 29 يوليو الماضي.

وقد تم تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود في 92 دولة حتى الآن، هذا العام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك