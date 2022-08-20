ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 9ر302، مقابل 5ر312 أمس الجمعة. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 2ر342، وقبل شهر 1ر740.



وأضاف المعهد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 36 ألفا و295 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 45 ألفا و859 إصابة يوم السبت الماضي.



وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 121 حالة وفاة، مقابل 137 حالة وفاة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020، 31 مليونا و808 آلاف و179 حالة.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.