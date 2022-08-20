جهود الداخلية خلال أسبوع: ضبط 12 عصابة و1848 قطعة سلاح ناري

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 12 تشكيلا عصابيا و692 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، و1848 قطعة سلاح ناري، وقضايا تهرب ضريبي بـ4 مليارات جنيه، وتنفيذ 592 ألف حكم قضائي متنوع خلال أسبوع.



واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بـ"دمياط - بورسعيد- الدقهلية"، السحر والجمال بـ"الشرقية والإسماعيلية"، ضُبط خلالها 45 متهما، وبحوزتهم 17 قطعة سلاح ناري، و25 قضية مخدرات، وتنفيذ 6 آلاف حكم قضائي متنوع بمجال الأمن العام، وضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين، و443 ألف قضية متنوعة.



وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 692 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، وبحوزتهم 358 قطع أسلحة نارية.



وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 1473 قطعة سلاح ناري أبرزها (129 بندقية آلية، و182 بندقية خرطوش، و62 مسدسا، و1100 فرد محلي، و165 خزينة، و1824 قطعة سلاح أبيض).



وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 27 متهما اعترفوا بارتكاب 12 حادث سرقة.



فيما تم ضبط 260 قضية أحداث، وكشف غموض 89 حادثا متنوعا، أبرزها "قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 135 متهما، وتنفيذ 586 ألف حكم قضائي، وضبط 19 ألف قضية تموينية متنوعة، و2 قضية في مجالات "التهريب خارج منظومة توريد القمح، خلط القمح المحلى بالمستورد، والتخزين الخارجي للأقماح المحلية" بمضبوطات بلغت 17 طن أقماح، و83 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط تعاقد، وتحصيل 68 مليون جنيه قيمة مخالفات، و2247 قضية تهرب ضريبي بمبلغ 4 مليارات جنيه، و35 قضية أموال عامة بقيمة إجمالية 53 مليون جنيه.



وضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما ارتكبوا 5 وقائع سرقة، و1583 قضية متنوعة بمجال عمل شرطة النقل والمواصلات، و267 قضية مصنفات، و1932 قضايا حماية ثروة سمكية، و1761 قضية حماية بيئة ونهر النيل من التلوث، و634 قضية حماية منافع الري والصرف "تعدٍ بالردم"، و228 قضية حماية أراضي وثروة زراعية، و94 قضية حماية ملاحة داخلية، و345 قضايا مخازن خردة ومسابك بإجمالي 359 متهمبمضبوطات 34 طنا، و17 قضية تهريب "بضائع، ومستحضرات تجميل، ومكملات غذائية"، و53 قضية متنوعة من أبرزها "دخول دائرة جمركية، وجنحة مرورية"، و2153 قضية بمجال الأمن السياحي أبرزها "حيازة آثار، وحفر وتنقيب عن الآثار، ومخالفات شركات سياحية".



فيما تم ضبط 1712 قضية اتجار مخدرات ضبط خلالها 701 كيلو مخدرات، و36 ألف قرص مخدر، وضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه متحصلة من تجارة مخدرات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 34 مليون جنيه.



وضبط 997 ألف مخالفة مرورية، وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 31 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ130 سائق حافلات مدارس، وسلبية جميع العينات، وفحص 128 مركبة تبين عدم مطابقة 10 مركبات لشروط الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات لـ4088 قائد مركبة بالطرق، وتبين إيجابية 216 سائقا منهم.