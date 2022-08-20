وجه رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عزت أبو زيد، النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، بسرعة إعداد بيان تفصيلي بالقضايا التي تناولت موضوعات ذات الصلة بالبيئة، كالتعدي على الرقعة الزراعية، أو التعدي على نهر النيل، أو مخلفات المصانع، أو مخلفات المحاصيل الزراعية، وغيرها من حالات الاعتداء ذات الصلة بالبيئة خلال أعوام 2020 و 2021 و 2022 .

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير - في بيان اليوم السبت - إن هذه الخطوة تأتي من منطلق دور النيابة الإدارية في محاربة الفساد الإداري والمالي ومعالجة أوجه القصور الوظيفي والتصدي لكافة صوره.

وأضاف أن توجيه رئيس الهيئة في هذا الخصوص، جاء في ضوء قرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعي باجتماعها العاشر المنعقد في شهر يوليو الماضي برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، بتكليف الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد دراسات ومقترحات في ضوء إحصائيات الجهات والهيئات القضائية للقضايا ذات الصلة بالبيئة، تمهيدا لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ في شهر نوڤمبر المقبل.