روسيا تسجل نحو 40 ألف إصابة بكورونا و69 وفاة في 24 ساعة

سجلت روسيا 40 ألفا و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و69 حالة وفاة بفعل مضاعفات الإصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك، عن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا، قوله في بيان اليوم السبت: "تحديد 40010 إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 و69 حالة وفاة".



وكشف مقر المكافحة عن تعافي 24 ألفا و222 شخصا من فيروس كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، بنسبة زيادة 11.7% عن عدد المتعافين المسجل أمس الجمعة.



وأوضح مقر عمليات مكافحة الفيروس أن العاصمة موسكو سجلت 8259 إصابة جديدة من إجمالي الإصابات، و25 وفاة من إجمالي الوفيات، و6653 حالة تعاف.



ومنذ 15 يوليو الماضي، رفعت روسيا جميع القيود المفروضة على دخول البلاد، والتي أُقرت بسبب انتشار "كوفيد 19".