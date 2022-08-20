 العراق يعزي الجزائر في ضحايا الحرائق: نشارك أشقاءنا حزنهم خلال هذه الأوقات - بوابة الشروق
السبت 20 أغسطس 2022 2:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

العراق يعزي الجزائر في ضحايا الحرائق: نشارك أشقاءنا حزنهم خلال هذه الأوقات

بغداد - د ب أ
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 2:21 م | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 2:21 م
أعربت وزارة الخارجيّة العراقية، اليوم السبت، عن تعازيها للجزائر في ضحايا حوادث الحرائق التي اندلعت في عددٍ من الولايات وأودت بحياة عددٍ من المواطنين وجرح آخرين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "نُشارِكُ أشقاءنا في الجزائر حكومةً وشعباً حُزنَهم في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُواساتنا لعائلات الضحايا، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".

وكانت مصالح الحماية المدنية بالجزائر أعلنت أول أمس الخميس سقوط 37 قتيلا و183 مصابا جراء الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق شرقي البلاد.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك