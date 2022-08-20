الجمود السياسي يترك آلاف الأسر الفقيرة في العراق بلا نقود

فقدت صابرين خليل زوجها بعد إصابته بفيروس كورونا في العام الماضي، تركها وحدها تواجه عبء تربية 7 أطفال، لكن تمويل الحكومة العراقية لأسرتها ولمئات الآلاف من الأسر الأخرى الفقيرة توقف، بسبب الجمود السياسي.



مع وصول السياسيين إلى طريق مسدود بشأن تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر، واصلت الفصائل الشيعية المتناحرة في بغداد يوم الجمعة احتجاجاتها المستمرة منذ أسابيع، والتي تمنع انعقاد البرلمان.



تثير هذه المواجهة المخاوف من تجدد الاضطرابات في دولة تتمتع فيها الجماعات المسلحة بنفوذ كبير، وتتسبب بالفعل في متاعب للعراقيين الأكثر ضعفا.



وقالت صابرين، وهي توضح تأثير وفاة الزوج عليها، إنها امرأة وجدت نفسها فجأة تتحمل مسؤولية 7 أطفال، واصفة ذلك بأنه "شيء يقصم الظهر"، وفق وكالة "رويترز".



وأضافت صابرين، التي كانت تجلس على الأرض في بيتها المبني بالطوب والمكون من غرفة واحدة بقرية "السعادة" في ضواحي بغداد، أنها لا يمكنها دفع نفقات علاجها من مرض مزمن تعاني منه. وأشارت إلى أن أطفالها يتناولون بعض الوجبات ولا يتناولون الأخرى بسبب ارتفاع الأسعار.



مرت 9 أشهر منذ تقديم طلب الحصول على معاش شهري من الحكومة، لكن صابرين لم تحصل على أي شيء من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقالت إنها كل مرة تذهب فيها للاستفسار عن نتيجة الطلب يأتيها الرد بأنهم في انتظار إقرار ميزانية.



وقال مسؤول في الوزارة، إن صابرين تستحق الدعم، لكنه أكد عدم وجود ميزانية لصرف المعاش لها، وأضاف -بعد أن طلب ألا يُنشر اسمه- "أيدينا مغلولة لعدم وجود ميزانية".



ولفت إلى أن أسرة صابرين خليل واحدة من 370 ألف أسرة تستحق معاشا حكوميا، لكن أيا منها لا تحصل عليه بسبب الجمود السياسي.



الأزمة القائمة في العراق منذ إجراء الانتخابات قبل 10 أشهر هي أطول فترة تعيشها البلاد بدون حكومة تؤدي كامل المهام منذ ما يقرب من عقدين مرا على الإطاحة بصدام في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.



وتريد الفصائل الشيعية المتناحرة تشكيل الحكومة، لكنها تختلف على خطوات تحقيق ذلك.



فأتباع رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر، الذين قاتلوا قوات الاحتلال الأمريكية قبل أن يبرزوا بصفتهم المعارضة الرئيسية للفصائل المسلحة المدعومة من إيران وأحزابها السياسية، يطالبون بإجراء انتخابات جديدة.