فوضى جماهيرية في ألمانيا بسبب إغلاق محطة دورتموند للقطارات

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واجهت جماهير كرة القدم التي ترغب في حضور مباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن، المقررة في وقت لاحق اليوم السبت، مشاكل كبيرة في السفر، في ظل إغلاق محطة دورتموند للقطارات.

وقال متحدث رسمي باسم شركة سكك حديد ألمانيا "دويتشه بان" إنه جرى إغلاق المحطة بسبب عاصفة رعدية، وتسريب مياه.

وحرص نادي دورتموند على تشجيع أنصار الفريقين على مساعدة الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصطحاب مرافقين معهم، على سبيل المثال.

وغرد النادي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "من الرائع أن نرى كيف يدعم الجميع بعضهم البعض".