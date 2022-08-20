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تصدرت الفنانة والمطربة شيرين عبد الوهاب، تريند " تويتر " بعد عودتها للظهور والغناء بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وفيما شهدت الفعالية تكريمها شيرين وإهدائها درع الجامعة، فقد وجهت نصيحة لطلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال حفل تخرجهم، بالبحث عن وظيفة والانخراط في العمل قبل إتمام خطوة الزواج.

وقالت شيرين: «عاوزة أقولكم نصيحة يا ريت متتجوزوش قبل ما تشتغلوا»؛ ليقابل الطلاب النصيحة بالضحك، والتفاعل وسط حضور عدد كبير من المسؤولين بالجامعة وضيوف الشرف.

وخطفت شيرين أنظار الحضور بإطلالتها البسيطة، إذ ارتدت فستانا فاتحا سادة بلون «الليلاه» مع تسريحة شعر انسيابية قصيرة، ومكياج ترابي بألوان النيود.

وتألّقت شيرين، على مسرح الحفل، وهي تؤدي العديد من أغانيها الشهيرة، وعلى رأسها «ماشربتش من نيلها» و«يا معافر»، وحرصت على تهنئة الطلاب ومداعبتهم والمزاح معهم.

على جانب آخر، ظهر الفنان حمادة هلال؛ ليحتفل هو الآخر بالخريجين على أغنيته الشهيرة «والله وعملوها الرجالة»، وسط تصفيق حاد من الطُلاب وذويهم.

وعلى هامش الحفل، كرّم عدد من الفنانين منهم روجينا وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وحمادة هلال، وسهر الصايغ.