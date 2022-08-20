 الاتحاد الأولمبي الألماني يعارض إغلاق المنشآت الرياضية لترشيد الطاقة - بوابة الشروق
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الاتحاد الأولمبي الألماني يعارض إغلاق المنشآت الرياضية لترشيد الطاقة

د ب أ
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 12:10 م | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 12:10 م

أعرب رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، توماس فايكرت، عن معارضته لإغلاق المنشآت الرياضية على خلفية أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق.

وفي تصريحات لمجموعة "مونشنر ميركور" الإعلامية وصحيفة "تي زد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال فايكرت :" يجب أن تبقى حمامات السباحة مفتوحة، ويجب أن تبقى الصالات مفتوحة".

وأضاف فايكرت/60 عاما/:" يصيبني الجنون عندما يتم الإعلان وبدون سابق إنذار أن الصالة الفلانية سَتُغْلَق الآن".

كانت جمعية المدن الألمانية اقترحت مؤخرا توفير أموال عن طريق تعليق تشغيل حمامات الصالات، وذلك نظرا لارتفاع أسعار الطاقة.

ورد فايكرت على هذا الاقتراح قائلا إن " من الممكن أخذ تدابير أخرى أولا على سبيل المثال تخفيض درجة حرارة الصالات أو درجة حرارة الماء".

كما أعرب عن اعتقاده بأنه يجب أن يكون المسسؤولون في البلديات على دراية بما سيفعلونه عندما يغلقون الصالات الرياضية وأضاف القيادي الرياضي:" نحن نحاول بشكل مكثف أن نغير طريقة التفكير هناك".


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