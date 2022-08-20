 المطرب النقاش: رامي جمال تواصل معاى.. ونفسي أقدم أعمال زي وردة ونجاة الصغيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المطرب النقاش: رامي جمال تواصل معاى.. ونفسي أقدم أعمال زي وردة ونجاة الصغيرة

أحمد علاء
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 1:05 ص | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 1:24 ص

قال أحمد سالم، النقاش الذي انتشرت موهبته الغنائية وتواصل معه المطرب رامي جمال، إن زوجته أصبحت مديرة أعماله، وباتت تتلقى المكالمات له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى: "زوجتي دلوقتي بتقوم بمهمة كبيرة.. بتستقبل مكالمات كتير جدا والناس كلها على دماغي".

وأشار إلى أن ما وصل إليه كرم كبير من الله عز وجل، لافتا إلى أن المطرب رامي جمال اتفق معه على لقاء للتعاون قريبا.

ولفت إلى أنه يحلم بتقديم عمل غنائي يُخلد طويلا في ذاكرة الجمهور، مؤكدا أنه يسعى لتقديم أغنيات تشبه أعمال وردة ونجاة الصغيرة.

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