قصور الثقافة تطلق مسابقة «لووون» لفنون الطفل

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، إطلاق الدورة الثامنة من مسابقة «لووون» لفن الطفل للعام المالى2021-2022، والتي تنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، ضمن نشاط "أتوبيس الفن الجميل" لإدارة ثقافة الطفل بإشراف لاميس الشرنوبي.

وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارات النشء وتحفيزهم وخلق روح المنافسة بينهم، وتتضمن شروطها، أن يكون الطفل مصري الجنسية، يتراوح عمره من 4 سنوات إلى 16 سنة، تكون موضوعات المسابقة مفتوحة "حسب رغبة الطفل"، تتناول مجالات المسابقة الأعمال المسطحة والمجسمة، رسم وتصوير، تصوير فوتوغرافي، نحت، خزف أعمال مركبة باستخدام أي نوع من الخامات، فنون الميديا، على ألا تزيد مساحة العمل المسطح عن 35 سم× 50 سم، وألا تقل عن 17 سم× 25 سم، ألا تزيد مساحة العمل المجسم عن 50 سم طول× 50 سم عرض× 50 سم ارتفاع، الأعمال المسطحة، ويتم قبول فقط اللوحة الورقية من اللوحات، دون عمل أىي إخراج للوحات، وأالا يقبل أي عمل فني به إخراج أو إطار خارجي، يمكن تقديم ثلاثة أعمال فقط كحد أقصى في فروع المسابقة.

وتكتب البيانات الآتية خلف اللوحة: الاسم رباعي، العمر، اليوم، الشهر، السنة، رقم الهاتف، صورة من شهادة الميلاد تلصق خلف العمل الفني اسم الجهة، اسم المحافظة، على أن تكون قرارات لجنة التحكيم والقوميسير العام في فرز الأعمال وإعطاء الجوائز النهائية غير قابلة للطعن، ويستمر قبول الأعمال المقدمة حتى ١٥ سبتمبر المقبل.