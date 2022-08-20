بومبيو: المحادثات الخاصة بإقالة ترامب بعد الهجوم على الكابيتول لم تكن جادة

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إنه "لم يحاول جديا" أن يستخدم التعديل الـ25 لإقالة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من منصبه بعد الهجوم على الكابيتول يوم 6 كانون يناير.

وسعى بومبيو إلى التقليل من أهمية- لكنه لم ينف بشكل صريح- التقارير التي أفادت بأنه وأعضاء أخرين في الحكومة تحدثوا عن الإطاحة بترامب بسبب التحريض على الشغب.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنهم (لجنة 6 ناير) كانوا يبحثون عن مناقشات بشأن التعديل الـ25، وهي مناقشات لم أقم بإجرائها مع نظرائي".

وتأتي المقابلة مع بومبيو، الذي يدرس الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، في الوقت الذي أعلنت فيه ليز تشيني نائبة رئيس اللجنة إن اللجنة تعتزم إجراء مقابلات مع العديد من المسؤولين السابقين في الحكومة. وكان ستيفن منوشين، وزير الخزانة في إدارة ترامب قد أدلى بشهادته أمام اللجنة الشهر الماضي.

وقال بومبيو "لقد كانوا يسعون لبناء قصة قاموا بالفعل بكتابة نهايتها.. لقد كانت عملية اضطهاد.. كانت هذه مقابلة شاملة للعديد من الأمور".

وقد ظل بومبيو، الذي كان يشغل أيضا منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية على صلة جيدة بالرئيس السابق وظل يدافع عنه بعد حصار مبنى الكابيتوال الأمريكي يوم 6 كانون الثاني/يناير 2021 .