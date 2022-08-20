أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح نوفافاكس المضاد لفيروس كورونا

قالت شركة تطوير اللقاحات الأمريكية "نوفافاكس" إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت تصريحا موسعا للاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لكوفيد 19الذى يضم عنصرا لتقوية الاستجابة، مع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.

وقالت الشركة الأمريكية إن اللقاح هو أول لقاح لكوفيد-19 قائم على البروتين مصرح به في الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى أن جرعات اللقاح متاحة للاستخدام مع المراهقين بناء على توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي يوليو 2022 ، منحت إدارة الأغذية والعقاقير تصريحا للاستخدام الطارئ لسلسلة أولية من جرعتين في البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وما فوق ، تليها توصية من اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، وتأييد من مراكز السيطرة على الأمراض.