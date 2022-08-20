ترجيحات بأن تزيد الخطوط الجوية السويسرية أجور أطقم الطائرات

ذكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الدولية السويسرية، ديتر فرانكس، أن أجور أطقم الطائرات في الشركة من المرجح أن تزيد فيما تحاول الشركة الجوية الاحتفاظ بالعاملين.



وفي مقابلة مع صحيفة" إن.زد.زد" نشرت اليوم السبت، قال فرانكس إن الشركة التي تمتلكها لوفتهانزا من المرجح أن تعرض أجورا أعلى على أطقم العاملين الشهر المقبل، حيث إن التضخم يؤثر بشدة على تكاليف المعيشة.



وخفضت شركات الطيران حول العالم الأطقم الجوية وألغت رحلات خلال الجائحة. والآن تعاني للعثور على ما يكفي من العاملين للأطقم الجوية فيما يعود الركاب إلى السفر.



وحاليا يبلغ متوسط الأجر في مستوى المبتدئين بالأطقم الجوية 4 آلاف فرانك سويسري فقط (4170 دولارا) في الشهر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة. وتعد تكلفة المعيشة في سويسرا بين الأعلى في أوروبا.