تمرد في الزرقا بعد إعلان الحارس عبد الرحمن رخا اعتزاله

شهد نادي الزرقا حالة تمرد من لاعبيه، الذين توجهوا إلى مقر اتحاد الكرة مطالبين بفسخ عقودهم، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان حارس المرمى عبد الرحمن رخا اعتزاله.

واشتكى لاعبو الزرقا إدارة النادي لدى اتحاد الكرة بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ عدة أشهر، وهو نفس الأمر الذي اشتكى منه الحارس رخا الذي قرر إعلان اعتزاله، لرفض إدارة النادي السماح له بالانتقال لأحد أندية مدينة بورسعيد.

وكان لاعبو الزرقا تقدموا بشكوى جماعية لدى اتحاد الكرة ضد ناديهم ورئيسه سمير موسى، لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية التي تم الاتفاق عليها مع إدارة النادي منذ بداية الموسم، بالإضافة لسوء المعاملة من رئيس النادي، إلا أنه لم يصدر أي قرار من الجبلاية بشأن هذه القضية.

وكتب رخا في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نظرًا للضغوط الشديدة التي تعرضت لها من جانب إدارة نادي الزرقا وتحديداً رئيس نادي الزرقا للبقاء في النادي وعدم السماح لي بالانتقال لأحد أندية بورسعيد لأرجع لبلدي من أجل أبني المريض حتى أكون بجانبه رغم تأكيد كل قوانين كرة القدم على احترام رغبة اللاعب أولا سواء في التعاقد أو في فسخ التعاقد".

وأضاف: "ولهذا التعنت الشديد من جانب رئيس النادي بشكل شخصي معي أنا، فقد أثرت هذه المعاملة السيئة على حياتي الشخصية تأثيرًا سلبيًا يتعرض له بيتي وابني الصغير، ولهذا فقد قررت وبعد تفكير طويل أن أترك ما أعشق من أجل ما أحب".

وتابع: "سأترك الكرة من أجل ابني. سأعتزل كرة القدم. وذلك بعد محاولات كثيرة مع رئيس النادي لكي أرحل عن الفريق، ولكن فشلت جميع المحاولات معه".

وأتم رخا: "لقد أمضيت الكثير خارج بلدي وبيتي بورسعيد وبعيد عن ابني الذي كبر ولم أكون بجانبه إلا أوقات قليلة أثناء مرضه. وقد حان الوقت الآن أن أكون بجانبه لخشيتي يوماً ما أن أكون ذكرى له في طفولته.. وداعاً معشوقتي كرة القدم، وعند الله تجتمع الخصوم".