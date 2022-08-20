أبلغت شركة تويتر الموظفين، أنهم قد يحصلون على نحو نصف مكافآتهم السنوية بسبب أداء الشركة المالي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة، أن التحديات التي تواجهها تويتر تشمل حالة عدم اليقين لدى شركات الإعلان المرتبطة بالحرب في أوكرانيا ونزاع قضائي مع إيلون ماسك بشأن خطته للتخلي عن صفقة شراء الشركة وهي بقيمة 44 مليار دولار.



واستشهدت الصحيفة بموظفين لم تذكر أسماءهما تلقيا رسالة بالبريد الإلكتروني من مكتب الرئيس المالي نيد سيجال أمس الجمعة بشأن التحذر الخاصة بالمكافآت .



وفي حين أن الرقم قد يتغير خلال العام وهذا يتوقف على الأرباح، فإن نسبة المكافآت تبلغ حاليا 50% من الأرباح المحتملة إذا ما تم تحقيق الأهداف المالية. وأكد متحدث باسم تويتر لنيويورك تايمز تفاصيل رسالة البريد الإلكتروني ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.