تكريم هبة عبد الغني بالمركز الكاثوليكي بعد تألقها في دورحسنه بـ جزيرة غمام

المطرب النقاش: أخويا بيغني أحسن مني وكنت متوقع أنه هو اللي يطلع تريند

منافسة خاصة بين بحبك وعمهم في الإيراد اليومي والإجمالي