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مصر
نائب: التقاوي المعتمدة مهمة لدعم المزارعين وتنمية ثروة مصر الزراعية
تنظيم الاتصالات يصدر تقرير شكاوى المستخدمين للنصف الأول لعام 2022
وزير الزراعة يتفقد حقلا إرشاديا لصنف الأرز الجديد سوبر 300 بالغربية
البياضي: حل مشكلات المستثمرين السياحيين بداية لتحقيق دخل قومي من السياحة
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المستشار الألماني أولاف شولتس ونائبه يتوجهان إلى كندا غدا
مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين في هجوم لحركة الشباب على فندق بالعاصمة الصومالية
الخارجية الأفغانية: نطالب مجلس الأمن بعدم استخدام العقوبات كأداة ضغط
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لانس يقسو على موناكو برباعية ويتصدر الدوري الفرنسي
شبكة «سي بي إس» تجدد عقد حقوق البث التليفزيوني لمنافسات يويفا في أمريكا
بعد مفاوضات اليونايتد..البرازيلي أنتوني يلمح لرحيله عن أياكس
رأي
فن
تكريم هبة عبد الغني بالمركز الكاثوليكي بعد تألقها في دورحسنه بـ جزيرة غمام
المطرب النقاش: أخويا بيغني أحسن مني وكنت متوقع أنه هو اللي يطلع تريند
نقابة المهن التمثيلية: الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف مستقرة
منافسة خاصة بين بحبك وعمهم في الإيراد اليومي والإجمالي
مال وأعمال
أعمال
مواطن
البنك العقارى يدرس تحويل فروع الأردن وفلسطين إلى شركة مساهمة عامة بمشاركة آخرين
دمج العلامة التجارية لبنك بلوم مصر مع المؤسسة العربية المصرفية فى الربع الأخير من العام
«راداميس للفنادق» تتفاوض مع «العربى الأفريقى» لجدولة مديونيات بقيمة 300 مليون جنيه
حوادث وقضايا
انتحار شاب غرقا لمروره بأزمة نفسية في طنطا
بعد حريق كارفور.. تعرف على النسبة الحقيقية للحرائق بمصر وأسبابها
القبض على شخص أثناء تخفيه في ملابس منتقبة للسرقة بالمحلة
تمهيدا لقمة المناخ.. رئيس النيابة الإدارية يوجه بحصر قضايا البيئة في آخر 3 أعوام
تليفزيون
غدا.. أخطر وأغرب قصص الرعب في برنامج «واحد من الناس»