معاون رئيس هيئة الدواء: نراقب العلاج منذ مرحلة التصنيع واستيراد مواد الإنتاج

قال حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التواصل المجتمعي، إن الهيئة تراقب الدواء منذ مرحلة التصنيع في المصنع ومراحل استيراد مواد الإنتاج.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الجمعة، أن معامل هيئة الدواء تم تطويرها بشكل كامل، وأصبحت معترف بها عالميا.



وأشار إلى أن دور الهيئة لا يتوقف مع وصول الدواء للصيدلية، لكن تتم مراقبة الممارسات الدوائية السليمة، ورصد آي آثار عكسية للدواء.



ولفت إلى أن هناك دواء مضاد حيوي وصفه بـ"الشهير" تم سحبه خلال الأسبوعين الماضيين، بعد رصد أعراض جانبية عبر تعاون هيئة الدواء مع الهيئات العالمية.



وأفاد بأنه تم عرض الأمر على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، موضحا أن الهيئة تواصلت مع الجهات المعنية بدءا من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الشراء الموحد.



ونوه بأن هذا التواصل يضمن السيطرة على كل المستشفيات، لافتا إلى التنسيق أيضا مع شعبة الصيدليات في الغرفة التجارية ونقابة الصيادلة، بما يتيح إمكانية الوصول لكل الصيدليات التي يتم تداول الدواء فيها.



وأكد أن الهيئة تنظم حملات دورية عبر المفتشين للتأكد من وصول أي منشور تصدره الهيئة بخصوص دواء معين، وارتجاع الأصناف التي يتم التبليغ بسحبها.