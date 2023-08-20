أحمد عصام يكشف كواليس تجهيزات حفل عمرو دياب في لبنان

أعرب الفنان وصانع "الفاير وركس" أحمد عصام، عن سعادته بنجاح حفله الأخير مع المطرب عمرو دياب في دولة لبنان، والتي حققت صدى واسعا، في جميع أنحاء الوطن العربي، خاصة وأنها شهدت عودة الهضبة إلى حفلات لبنان بعد غياب أكثر من 12 عاما.



وقال عصام، في تصريحات صحفية اليوم: "الحفلة كانت ذات طبيعة خاصة؛ لذلك اهتممنا بتفاصيلها بشكل كبير، وقمت بالسفر إلى هناك أكثر من مرة لمعاينة مكان الحفل، على مدار 3 شهور، حيث احتاج المكان إلى عدد كبير من العمالة والخامات المستخدمة، لكي يخرج الحفل في هذا الشكل".



وأضاف: "على مدار ساعة ونصف الساعة قدم عمرو دياب مجموعة أغاني مختلفة، كان كل أغنية لها المؤثرات البصرية الخاصة بها المختلفة عن غيرها، وهو الأمر الذي تطلب تركيزا ومجهودا كبيرا جدا، فهي حفلة نستطيع القول إنها للتاريخ، وعلينا جميعا أن نفخر بأن عمرو دياب فنان مصري، فهو خير سفير لمصر وفنها".



وأشار إلى أن الجمهور كان يرتدي الملابس البيضاء خلال الحفل، وهو ما يوحي إليك بأن لبنان كله كان يرتدي الملابس البيضاء من الأعداد الغفيرة التي تواجدت في مكان الحفل.