أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص القيادة السياسية على تدعيم قطاع الزراعة عبر إطلاق العديد من المشروعات القومية الضخمة؛ بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج، قائلا: «لدينا أكثر من 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى؛ سوف تدخل الكتلة الإنتاجية قريبا».

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر شاشة قناة «CBC» مساء السبت، إلى بلوغ إجمالي المساحات المنزرعة 9.7 مليون فدان، لافتا إلى تضاعف المساحة الأخيرة إلى 17 مليونا؛ نتيجة امتلاك مصر ميزة القدرة على الزراعة 3 مرات خلال العام الواحد.

وأضاف أن استخدام أساليب الزراعة المتطورة واستنباط أصناف جديدة من التقاوي؛ ساهم على تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي بعدد كبير من المحاصيل مع السماح بفائض للتصدير، معقبا: «حققنا الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المحاصيل، وعدد آخر أيضا اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي به».

وأشار إلى إسهام تحقيق الاكتفاء الذاتي في تقليل فاتورة الاستيراد، فضلا عن ميزة أخرى تتمثل في تصدير الفائض عن الاحتياجات إلى للخارج وزيادة عمليات التبادل التجاري وارتفاع حجم الصادرات الزراعية، متابعا: «لدينا اكتفاء ذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والسلع يتجاوز 6 أشهر».

ولفت إلى نجاح وزارة الزراعة في تغطية 70 % من احتياجات التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية من القمح العام الجاري مقارنة بـ 30 % خلال الأعوام السابقة، معقبا:«نستهداف تحقيق 100 % خلال الموسم المقبل بفضل التعاقدات الجديدة».