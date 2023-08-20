بلومبرج: الصين مثلت نصف استثمارات عالمية بقيمة 358 مليار دولار في الطاقة المتجددة

ينفق العالم أموالا أكثر من أي وقت مضى على الطاقة المتجددة، ومعظمها على الطاقة الشمسية في الصين، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن وكالة "بلومبرج" للأنباء نشرته اليوم الأحد.

وجاء في التقرير، أن الصين مثلت نحو نصف حجم استثمارات عالمية قياسية بلغت قيمتها 358 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة خلال النصف الأول من العام الجاري، بفضل الوحدات الأرخص سعرا، والسوق القوي للطاقة الكهروضوئية على الأسطح، والتكليف بإقامة مشاريع ضخمة للطاقة.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بفارق كبير.

ومع ذلك، ارتفع حجم استثمارات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة بنسبة 75% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى 25.5 مليار دولار، في ظل تخفيف القيود المفروضة على سلاسل التوريد، وتزايد الوضوح بشأن قانون الحد من التضخم التاريخي، بحسب ما قاله محللون.