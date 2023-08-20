محافظ القاهرة الأسبق: قرار فض اعتصام رابعة كان صائبا

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن قرار فض اعتصام رابعة العدوية كان صائبًا بشكل كبير.

وأضاف السعيد خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت: «على مدار 45 يومًا من الاعتصام وأنا أقول إن هذا عصيانًا مدنيًا واضحًا وصريحًا، ونوعًا من التصدي لسلطة الدولة في جزء من أراضيها».

وتابع: «كانت هناك نقاشات كثيرة جدًا عن فض رابعة، ومتى وكيف وحرية الرأي، وأخذ وقتًا طويلًا في المناقشة إلى أن اتخذ القرار وكان صحيحًا، وإلا كنا سنتفاجأ بالتفاوض مع الإخوان باعتبارهم دولة داخل الدولة».

وأوضح أن مسئولية وزارة الداخلية كانت التعامل مع أحداث العنف بالشوارع، مؤكدًا أن دور محافظة القاهرة ارتبط بعمليات التأمين، وأن يكون في المباني أشخاص مسئولون عنها 24 ساعة، وأن تكون هناك غرف عمل على مدار الساعة.

وذكر أن القاهرة ليست من المحافظات التي حدث فيها أعمال عنف كبيرة، مضيفًا: «بعد فض الاعتصام، تم الاعتداء على المباني والكنائس ببعض المحافظات، وبعدها الداخلية أرسلت فرقة من القوات الخاصة لتسيطر على المبنى بالكامل وكان معهم أسلحة قناصة».

ولفت إلى أن القاهرة كانت في حالة صعبة بعد فض اعتصام رابعة، مشيرًا إلى رفع 500 ألف طن من المخلفات من شوارع المحافظة.