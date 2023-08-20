إدانة رجلين في لندن بمحاولة سرقة قطع خزفية تعود لسلالة مينج الصينية في جنيف

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أدانت محكمة في لندن رجلين، بمحاولة سرقة العديد من القطع الخزفية تعود لسلالة "مينج" الحاكمة الصينية (1368 إلى 1644) من متحف في سويسرا.

وكان رجل آخر قد أقر بالفعل أنه مذنب.

وكان الثلاثة قد حاولوا بالفعل بيع مزهرية، بقيمة مليوني جنيه استرليني(54ر2 مليون دولار أمريكي)، تم سرقتها من متحف "الشرق الأقصى للفنون" في جنيف في عام 2019 .

وذكرت الشرطة في نهاية الأسبوع أنه تم القبض على الرجال، في عملية محكمة، عندما تظاهر محققون سريون بأنهم مشترون محتملون.

وتم إعادة المزهرية إلى المتحف.

وقال بيان للشرطة إنه سيتم الإعلان عن الحكم في 13 أكتوبر المقبل.