أبدى نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، سعادته عقب الفوز بمقعد الرئيس بانتخابات النادي.
وقال نصر ابو الحسن في تصريحات تليفزيونية: "تواجد اليوم حوالي 50% من أعضاء نادي الإسماعيلي على غير العادة".
وتابع: "أوجه الشكر لأعضاء النادي على الروح والتعاون، وأشكر المرشحين على دورهم في نجاح الانتخابات، التي كانت في مصلحة النادي".
وأضاف: "لأول مرة نبدأ فترة إعداد للموسم الجديد، نشهد استقرار لم يحدث منذ 4 سنوات ماضية".
وواصل: "كل الأمور الخاصة بالجانب الفني ستكون مسؤولية المسؤول عن الكرة في النادي، هدفنا هذا الموسم أن نسير بشكل جيد دون القلق من صراع الهبوط".
وأردف: "وجود علي أبو جريشة إضافة كبيرة للنادي الإسماعيلي، أطالب الجماهير بمساندة الفريق، وسوف نوفر مناخًا جيدًا للاعبين".
وأتم: "سنعمل على إزالة كل العقبات والأزمات لعدم تشتيت اللاعبين".