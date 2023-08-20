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أبدى نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي، سعادته عقب الفوز بمقعد الرئيس بانتخابات النادي.

وقال نصر ابو الحسن في تصريحات تليفزيونية: "تواجد اليوم حوالي 50% من أعضاء نادي الإسماعيلي على غير العادة".

وتابع: "أوجه الشكر لأعضاء النادي على الروح والتعاون، وأشكر المرشحين على دورهم في نجاح الانتخابات، التي كانت في مصلحة النادي".

وأضاف: "لأول مرة نبدأ فترة إعداد للموسم الجديد، نشهد استقرار لم يحدث منذ 4 سنوات ماضية".

وواصل: "كل الأمور الخاصة بالجانب الفني ستكون مسؤولية المسؤول عن الكرة في النادي، هدفنا هذا الموسم أن نسير بشكل جيد دون القلق من صراع الهبوط".

وأردف: "وجود علي أبو جريشة إضافة كبيرة للنادي الإسماعيلي، أطالب الجماهير بمساندة الفريق، وسوف نوفر مناخًا جيدًا للاعبين".

وأتم: "سنعمل على إزالة كل العقبات والأزمات لعدم تشتيت اللاعبين".