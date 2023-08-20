توقعات بعودة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في ألمانيا بحلول نهاية العام

من المتوقع أن تعاود أسعار الغاز والكهرباء في ألمانيا الارتفاع مع انتهاء البرنامج الحكومي لكبح أسعار الطاقة بحلول نهاية العام الحالي.

جاء ذلك وفقا لحسابات بوابة "فريفوكس" لمقارنة الأسعار والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ووفقا لهذه الحسابات، سيرتفع متوسط تكاليف الكهرباء للاستهلاك السنوي البالغ 4000 كيلوواط/ساعة من 1448 يورو حاليا بمقدار 56 يورو ليصل إلى 1504 يورو، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 9ر3%. وسيرتفع متوسط تكاليف الغاز للاستهلاك السنوي البالغ 20 ألف كيلوواط/ساعة من 2201 يورو حاليا بمقدار 173 يورو ليصل إلى 2374 يورو، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 9ر7%. وأضافت البوابة أنه في حال عقد المقارنة على أساس تعريفة الخدمات الأساسية فإن مقدار الارتفاع في الكهرباء والغاز سيكون أعلى.

كان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعرب في نهاية يوليو الماضي عن تأييده لتمديد برنامج كبح أسعار الكهرباء والغاز حتى عيد الفصح عام 2024. وبحسب الخطط الحالية، من المنتظر أن ينتهي هذا البرنامج بحلول نهاية العام.

وحسب نتائج مسح تمثيلي لصالح بوابة "فريفوكس"، أعرب 70% ممن شملهم الاستطلاع عن دعمهم لاقتراح هابيك، مقابل 13% فقط أعربوا عن رغبتهم في إنهاء البرنامج بحلول نهاية العام، بينما قال بقية من شملهم الاستطلاع إنهم ليس لديهم رأي في هذا الموضوع أو إنهم لا يستطيعون الحكم على هذا الأمر.

وأكدت البوابة أن تمديد برنامج كبح الأسعار سيوفر في المقام الأول شعورا ذاتيا بالأمان، ومع ذلك أشارت البوابة إلى أن تعريفات الأسعار بالنسبة للعملاء الجدد عادت رخيصة مرة أخرى كما كانت قبل أزمة الطاقة، وأوضحت أن سعر استهلاك كيلوواط/ساعة واحد من الكهرباء يبلغ للعميل الجديد في الوقت الحالي 49ر29 سنت، وسعر استهلاك كيلوواط/ساعة من الغاز يبلغ للعميل الجديد في الوقت الحالي 12 سنتا.