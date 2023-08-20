مقتل 11 عاملا في انفجار قنبلة على جانب طريق بشمال غرب باكستان

ذكر مسؤولون اليوم الأحد، أن 11 عاملا على الأقل قتلوا، عندما انفجرت قنبلة مزروعة على جانب طريق، في شمال غرب باكستان، بالقرب من الحدود الأفغانية.

وذكر مسؤول بالشرطة المحلية أن العمال كانوا عائدين من موقع بناء، إلى نقطة أمنية، عندما اصطدمت مركبتهم بالقنبلة، مما أدى لانفجارها.

وأصيب شخصان آخران في الهجوم.

وكتب رئيس الوزراء المؤقت، أنور الحق كاكار على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، التي كانت تعرف سابقا باسم (تويتر) "لقد أفجعت قلوبنا لدى علمنا بالهجوم الإرهابي، الذي وقع في شمال وزيرستان،وأودى بحياة 11 عاملا بريئا.ندين بشدة هذا العمل العنيف الذي لا معنى له ونتضامن مع الأسر المتضررة".

ولطالما كانت منطقة "شمال وزيرستان" الجبلية بمثابة قاعدة للمسلحين الإسلاميين، الذين لديهم صلة بتنظيم القاعدة، قبل أن يتم ملاحقتهم في سلسلة من الهجمات.