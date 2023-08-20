كيف أصبح العراق كلمة السر وراء اليوم العالمي للعمل الإنساني؟

وافق أمس السبت، اليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث يحتفل المجتمع الدولي بجهود تقديم الأمن المتحدة المساعدة للمجتمعات.

ويعد يوم 19 أغسطس من كل عام تكريما للعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم الذين يسعون جاهدين لتلبية الاحتياجات العالمية بغض النظر عن الخطر أو المشقة، والمغامرة في عمق المناطق المنكوبة وعلى الخطوط الأمامية للنزاع سعياً لإنقاذ الأشخاص ومساعدة المحتاجين وحمايتهم تحت أي ظروف.

وأشارت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي إلى أن غاية وخصيص يوم عالمي للتعاون الإنساني، هو إنقاذ الأرواح وحمايتها وتوفير المستلزمات الأساسية للحياة، عبر متطوعين يقفون جنبًا إلى جنب مع أبناء المجتمعات التي يخدمونها.

وأضافت الأمم ان عملها الخيري نما بعد مرور 20 عامًا، من حيث الحجم والتعقيد، مشيرة إلى أنها تهدف لمساعدة ما يقرب من 250 مليون شخص أي 10 أضعاف عدد الأشخاص مقارنة بعام 2003.

* كيف أصبحت العراق كلمة السر وراء اليوم العالمي للتعاون الإنساني؟

يوازي الاحتفال باليوم العالمي للتعاون الإنساني الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد بالعراق.

حسن الذي كان موظفا في الأمم المتحدة في بغداد آنذاك وأحد الناجين من التفجير، تذكر تفاصيل الهجوم، قائلا إن الصدمة التي عانى منها بسبب الهجوم كانت "مؤلمة جدا" كونها وقعت في مكان نشأته وموطنه، وفي الوقت الذي كان يخطط فيه لمستقبله لتكوين أسرة وبناء مستقبل مستقر.

كان الهجوم الذي وقع في التاسع عشر من أغسطس عام 2003 الأكثر فتكا في تاريخ الأمم المتحدة، حيث أزهق أرواح 22 من موظفي الأمم المتحدة من بينهم سيرجيو فييرا دي ميلو، الممثل الخاص للأمين العام في العراق آنذاك.

ليس ذلك فقط بل أسفر الحادث عن إصابة أكثر من 150 آخرين معظمهم من عمال إغاثة الأمم المتحدة الذين جاءوا إلى العراق للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.

حسن لم يخطر في باله أن يقع انفجار بهذه الضخامة عندما كان يجلس في مكتبه في قسم تقنية المعلومات، والجميع منهمك في إعداد البنية التحتية التقنية للموظفين الجدد في مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

لكن هذا المكتب الذي جلس فيه حسن كان قريبا من الموقع السيارة المفخخة التي استهدفت فندق القناة حيث مقر الأمم المتحدة آنذاك.

والنتيجة كانت إصابة بالغة في كامل الجانب الأيسر من جسده، نجم عنها فقدان عينه اليسرى وندوب بقيت شاهدا على الحادث المؤلم.