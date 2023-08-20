كييل ينتقد مواعيد المباريات الودية للمنتخب الألماني في أمريكا

انتقد سيباستيان كييل، المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، رحلة المنتخب الألماني المثيرة للجدل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مباراتين وديتين في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب الألماني إلى أمريكا المتحدة يوم 9 أكتوبر المقبل، بعد يوم من مباريات الجولة السابعة، لمواجهة المنتخب الأمريكي يوم 14 أكتوبر، ثم المنتخب المكسيكي بعدها بثلاثة أيام.

وبعد ثلاثة أيام من مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره المكسيكي، سيواجه الفريق دورتموند نظيره فيردر بريمن.

وقد ينضم 8 لاعبين من دورتموند للمنتخب الألماني، الذي يقوده المدرب هانسي فليك، وبينهم إيمري تشان، وجوليان براندت، ونيكو شلوتربيك، ونيكلاس شوله .

وقال كييل لشبكة "سكاي" التليفزيونية، إنه ليس سعيدا بمواعيد المباريات، لأن لاعبيه سيكون أمامهم وقت قليل للغاية للتعافي، خاصة وأنه سيتعين عليهم العودة إلى ألمانيا.

وأضاف :"المواعيد ليست مثالية، خاصة بالنسبة لنا لأنه سيتعين علينا أن نلعب يوم الجمعة".

وقال كييل إنه تحدث مع المدير الرياضي للمنتخب الوطني رودي فولر في عدة مناسبات حيث أعرب عن أسفه لأن "المواعيد كان من الممكن ترتيبها بطريقة أفضل من الجانبين".