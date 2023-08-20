حرائق الغابات في جزيرة تنريفي الإسبانية تخرج عن السيطرة

صرح الرئيس الإقليمي لجزر "الكناري" فرناندو كلافيجو، مساء أمس السبت، بأن حريق الغابات في جزيرة "تنريفي" يخرج عن نطاق السيطرة على الرغم من جهود رجال الإطفاء، الذين يحاولون إخماد النيران، منذ 4 أيام.

وأضاف كلافيجو، أن حريق الغابات دمر الآن حوالي 8400 هكتار من الأراضي وهي قفزة كبيرة منذ الرقم الأخير.

وأضاف أن النبأ السار هو أن الجبهة الجنوبية بأكملها للحريق "مستقرة للغاية"، على الرغم من أن المنطقة الشمالية من الحريق، مازالت مصدر قلق.

ووصف كلافيجو الحريق بأنه واحد من أسوأ الحرائق في جزيرة "تنريفي" في الأعوام الـ40 الماضية.

وطبقا لتقديرات السلطات، فقد غادر أكثر من 12 ألف شخص منازلهم في 11 بلدة مختلفة؛ بسبب الحريق في شمال وشمال شرق الجزيرة.