وفد إيكواس يلتقي رئيس النيجر وقائد المجلس العسكري

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التقى وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) رئيس النيجر محمد بازوم، وزعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني، في العاصمة نيامي.

جاء ذلك في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أمس، للمتحدث الصحفي باسم رئيس نيجيريا ورئيس "إيكواس" بولا أحمد تينوبو، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال المتحدث عبد العزيز عبد العزيز: "بعد لقاء رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني، زار الوفد الرئيس محمد بازوم هذا المساء في نيامي"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وصباح أمس السبت، وصل وفد (إيكواس) إلى العاصمة نيامي لإجراء حوار مع المجلس العسكري، بحسب موقع "يورو نيوز".

وما زالت الأزمة مستمرة بين قادة المجلس العسكري في النيجر ومجموعة (إيكواس) التي وضعت خيار التدخل العسكري على الطاولة في حالة عدم الامتثال لمطلب إعادة بازوم لمنصبه رئيسا شرعيا للبلاد.

ومنذ 26 يوليو الماضي، يحتجز المجلس العسكري الرئيس بازوم وأفرادا من عائلته بعد عزله وتعليق العمل بالدستور.