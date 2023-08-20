أكد مصدر كويتي مسئول لجريدة «القبس»، أن جميع المعلومات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل انطلاق العام الدراسي إلى أكتوبر المقبل، «غير صحيحة بالمرة»، ولم يتم التطرق لهذا الأمر من قريب أو بعيد، في القطاعات المعنية بوزارة التربية.



ولفت المصدر إلى أن مواعيد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، كما هي ولم يطرأ عليها أي تغير، موضحًا أن التربية تكثف جهودها في الاستعداد وتجهيز المدارس.



وأشار إلى أن «الوزارة تعمل على حل المشكلات المحتملة في مختلف المناطق التعليمية، استعدادا للعام الدراسي الجديد»، مؤكدًا أن المدارس ستكون جاهزة قبل دوام الطلبة والطالبات.



ووفقاً للتقويم الدراسي المعلن من قبل وزارة التربية في دولة الكويت، تبدأ عودة جميع العاملين في الحقل التعليمي بكل المراحل التعليمية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10/9/2023، على أن يعقب ذلك بأسبوع فقط وبالتحديد يوم الأحد 17/9/2023، بدء الدراسة في الصف الأول الابتدائي.



كما تبدأ الدراسة في باقي صفوف المرحلة الابتدائية من الثاني، وباقي المراحل التعليمية الأخرى وهي المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، يوم الاثنين الموافق 18/9/2023. أما فصول رياض الأطفال فإنها سوف تبدأ من يوم 20 سبتمبر المقبل.