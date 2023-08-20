اتحاد خنشلة الجزائري يعين التونسي العقبي مدربا جديدا

أعلن نادي اتحاد خنشلة الجزائري، مساء السبت، تعيين التونسي مراد العقبي، مدربا جديدا للفريق في الفترة المقبلة خلفا للوطني نبيل نغيز، الذي غادر الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وخاض العقبي، البالغ من العمر 57 عاما، عدة تجارب كمدرب في بلاده تونس، وفي السعودية والإمارات، حيث كان نادي الساحل السعودي آخر فريق دربه قبل أن يتولى تدريب اتحاد خنشلة.

كما سبق للعقبي، أن تولى منصب المدرب المساعد للمنتخب التونسي في الفترة بين 2017 و2019.

يذكر أن اتحاد خنشلة أنهى الموسم الماضي، في المركز الثامن على جدول ترتيب دوري المحترفين الجزائري.