مظاهرات وعصيان مدني احتجاجا على غلاء الأسعار جنوب سوريا

تظاهر مئات السوريين بمناطق سيطرة الحكومة السورية بجنوب البلاد، اليوم الأحد؛ احتجاجا على غلاء الأسعاء وتردي الوضع المعيشي في البلاد.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، بتجمع المئات من أبناء القرى والريف في ساحة وسط مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية للتظاهر تنديداً بالواقع الاقتصادي والمعيشي المزري وسط هتافات مناهضة للنظام وحكومته.

ووفق المرصد، تأتي المظاهرة تزامناً مع العصيان المدني الذي بدأ اليوم في المدينة بعد الإعلان عنه من قبل عشائر بدو السويداء.

وأشار إلى أن المدينة شهدت اليوم إغلاقاً تاماً لجميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمدينة من قبل عشرات المواطنين المحتجين، كما تشهد جميع الدوائر الحكومية والمحلات التجارية إغلاقاً تاماً وسط انعدام في حركة المرور.

ولفت المرصد إلى تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم في فرع جامعة دمشق بمدينة السويداء ليوم آخر نتيجة العصيان المدني التام واستمرار الاحتجاجات المناوئة لحكومة النظام.

ونقل المرصد عن الحقوقي السوري مروان حمزة قوله إن "التجمع في السويداء بدأ وانطلق التوافد إلى المدينة تنديدا بالزيادات في الأسعار التي تأتي ضمن استمرار سياسة التنكيل بالسوريين وتجويعهم".

وأفاد بأنه تم غلق كل المحلات والإدارات تماشيا مع دعوات الاعتصام، مشيرا إلى أنه لايوجد اي حركة سير وكل الطرقات مغلقة، مطالبا بإسقاط النظام ورحيله وخروج كل القوات التركية والروسية والايرانية من سوريا.

وأكد أن المظاهرات ستستمر الى حين تحقيق كل المطالب بتراجع الحكومة عن قراراتها القمعية بزيادة أسعار المواد الأساسية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر يوم الثلاثاء الماضي مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100% وأعلنت الحكومة السورية قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة 150 إلى 200%.