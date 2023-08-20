الجيش الإسرائيلي يشن حملة مداهمات في شمال الضفة الغربية بحثا عن منفذ هجوم مسلح

قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي كثف، اليوم الأحد، حملة مداهمات في نابلس شمال الضفة الغربية بحثا عن منفذ هجوم مسلح أسفر أمس عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن الحيش الإسرائيلي وسع نطاق عملية البحث في قرى جنوب نابلس ليشمل بلدات بيتا وعورتا وعقربا وسط إجراءات إغلاق مشددة.

وحسب المصادر، حاصرت قوات الجيش عدة بلدات جنوب شرق نابلس، ونشرت حواجز عسكرية في الطرق الواصلة بين القرى والبلدات في وقت واصلت إغلاق المحال التجارية في بلدة حوارة التي شهدت هجوم أمس.

يأتي ذلك فيما أفادت المصادر بإصابة أربعة فلسطينيين بجروح بينها خطيرة فجر اليوم خلال مداهمة قوات إسرائيلية مدينة ومخيم طولكرم للاجئين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس عن "عملية إطلاق نار تخريبية" استهدفت عددا من الإسرائيليين وقتل اثنان منهم في بلدة حوارة.

واستشهد أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية العام الجاري غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.

فيما ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 33 منذ بداية العام منهم 26 في عمليات إطلاق نار، وأربعة في عمليات دهس وقتيل في عملية طعن، بالإضافة لقتيلين في إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض "قطعة جوية مسيرة" خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي.

وذكر الجيش أن المسيرة لم تخترق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ إقلاعها حيث تم اعتراضها من القبة الحديدية بنجاح.