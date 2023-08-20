رئيس جمعية رجال أعمال مطروح: المحافظة كانت منسية قبل الرئيس السيسي

قال الدكتور سليمان علواني، رئيس جمعية رجال أعمال مطروح، إن النهضة التي تشهدها المدينة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد السلطة تتخطى قدرات الوصف، معقبا: «بدو مطروح يسمون الرئيس السيسي (الغيث)؛ لأنه عندما يحل على مكان يثمر وينبت بالخير».

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر شاشة قناة «CBC» مساء السبت، إلى معاناة أهالي مطروح من التهميش والإهمال على مدار عقود طويلة، قائلا: «مطروح كانت منسية تمامًا الدولة افتكرتنا بعد وصول الرئيس للسلطة، أما قبل 2014 كانت منسية لا طرق ولا كهرباء ولا مشاريع، الآن كل يوم مشروعات جديدة».

وأكد أن المدينة تشهد طفرة تنموية شاملة غير مسبوقة بجميع القطاعات والمجالات، أبرزها تدشين مدينة العلمين الجديدة وتحويل رأس الحكمة إلى قبلة سياحية جديدة، وإنشاء ميناء جرجوب بمدينة النجيلة ومشروع القطار الكهربائي، فضلا عن مشروعات المحاور والطرق في السلوم وسيوه والجنوب، معقبا: «الكهرباء لا تنقطع لدينا، والمياه توفرت بفضل محطات التحلية».

وأشار إلى إشادة جميع رجال الأعمال في الدول العربية الشقيقة بالنهضة التي تعاصرها الجمهورية الجديدة على صعيد المشروعات القومية والبنية التحتية تحت قيادة الرئيس السيسي.