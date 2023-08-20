استطلاع: معظم التايلانديين لا يتفقون مع جهود حزب بويا تاي لتشكيل حكومة ائتلافية

أظهر استطلاع حديث للرأي أن معظم التايلانديين لا يتفقون مع الجهود التي يبذلها حزب "بويا تاي" الشعبوي لتشكيل حكومة ائتلافية.

وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، نتائج الاستطلاع الذي أجراه "المعهد الوطني لإدارة التنمية" خلال الفترة بين 15 و17 من أغسطس، حيث أظهرت أن نحو 64% من بين 1310 مشاركين قالوا إنهم "لا يوافقوا على الإطلاق" أو "لا يوافقون" على خطة "بويا تاي" لقيادة ما أسماها بـ "حكومة المصالحة".

وأيد نحو ثلث من شاركوا في الاستطلاع هذه الخطوة، وأعرب نحو 20% منهم عن "دعمهم القوي" لها.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان التايلاندي بعد غد الثلاثاء لاختيار رئيس وزراء جديد، خلال تصويت ثان لكسر حالة الجمود السياسي التي أثرت على أسواق المال في البلاد منذ إجراء الانتخابات العامة في 14 من مايو الماضي.