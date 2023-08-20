الملحن محمد يحيى يكشف كواليس تعاونه مع الفنان عمرو دياب في أغنية «ريحة الحبايب»

حقق الفنان عمرو دياب نجاحا كبيرا في حفل لبنان الذي أحياه أمس، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، لكونه الحفل الأهم في هذا الموسم، وأشاد الجميع به.



ونشر الملحن محمد يحيى صورة تجمعه مع الهضبة عمرو دياب الذي تعاون معه في معظم أغانيه وعلق قائلا: «حفلة عمرو دياب في لبنان أسطورية وتشرف، ومهما هتكلم عن عمرو دياب مش هخلص كلام من بدياتي معاه من سنة ٢٠٠٢، لما صدق موهبتي وأنا عندي ٢١ سنة، وكان داعم ليا نفسيا، مش هقولكم إحساسه إيه، وتعبيرات وشه وفرحته لما بيسمع لحن حلو بيبقى طفل».



وأضاف: «منساش (ريحة الحبايب) لما سمعها مني في الاستديو وكان ناقص ياخدني بالحضن، وأنا أصلا متردد وخايف أسمعها أحسن ماتعجبوش، وقعدت أدندنها جنبه بصوت واطي، فجأة قالي (إيه دي؟ علّي صوتك وسمعني)، موقف لن أنساه، وفي الآخر طار بيها، عشان مطولش عليكم نجاح عمرو دياب جاي من إحساسه دايما إنه معملش حاجة، ودايما عنده طمع إنه يكمل.. أخيرا البوست ده من قلبي في حب عمرو دياب الملهم والأخ والصديق».



وتعاون يحيى أيضا مع الهضبة في أغانى اللوك الجديد، وأنا يا لاء، ولو اتساب، وخلينا نشوفك، ويدق الباب، وريحة الحبايب، وغيرها من الأغانى التي حققت نجاحات كبيرة.