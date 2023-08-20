الداخلية العراقية تنفي دخول قواتها في حالة التأهب القصوى

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، دخول القوات الأمنية في حالة التأهب القصوى.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، إن "قسم محاربة الإشاعات نفى تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كتاب مزور مفاده بدخول القوات الأمنية في حالة الإنذار (ج)".

وأضافت أنه "بعد الاتصال بالجهات المختصة تبين أن هذا الكتاب مزور ولا يوجد مثل هكذا الأمر"، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في تداول الأخبار والمعلومات وأخذها من المصادر الرسمية.

والإنذار (ج) هو مصطلح عسكري عراقي يعني أقصى وأشد حالات التأهب والاستعداد لأي خطر يمس أمن الدولة وسيادة البلد والشعب.