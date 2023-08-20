أهالي وزوار رأس البر ودمياط وبلطيم يتفاعلون مع العروض الفنية لقصور الثقافة

شهدت ليالي مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" مع أسبوعها الرابع، عروضًا فنية متنوعة من الفنون الشعبية المصرية، وذلك ضمن البرنامج الصيفي الذي تقدمه فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتفاعل جمهور رأس البر من الأهالي وزوار المدينة المصطافين مع العروض الفنية، والتي تضمنت رقصات فلكلورية لفرقة الحرية للفنون الشعبية، ومنها "بنات بحري، التنورة للفنان محمد جزير، صيادين، حلاوة شمسنا من إهداء للفنان محمد رضا، صولو إسكندراني، فلاحي، الزفة، تحيا مصر"، وقدمت الحفل سمر صابر، بحضور دكتور فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط.

والتقى جمهور المسرح الروماني بدمياط الجديدة مع فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية ومجموعة من رقصات التراث البدوي ومنها "الخزام، البلح، البادية، التنورة، والمقرونة".

وتضمنت الفعاليات المقامة بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، استقبال جمهور شاطئ النرجس بمصيف بلطيم فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة أحمد إسماعيل، وقدمت الفرقة مقطوعة موسيقية، بعنوان "للصبر حدود، مديح في رسول الله أداء المجموعة، أغنية سلم علي غناء وفاء شاكر، يا ابن الحلال غناء إسراء سمير، وياك يا حياتي لعفاف أحمد، أم العيون غناء شعبان، هوا يا هوا غناء شهد، سواح لعلي فهمي، فلاح وراضي غناء سمير، مديح في رسول الله الشيخ محمد إبراهيم، والنبي الهادي أداء نعيمة حمدي".