رفع 2250 طن قمامة وإشغالات خلال حملات نظافة بكفر الشيخ

شنت الأجهزة التنفيذية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة شاملة، شملت رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار؛ وذلك لإضفاء مظهر جمالي لائق لمداخل المدن، وتمكنت الحملات من رفع 2250 طنا من المخلفات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2250 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بـ14 مركزا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

وشدد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة؛ للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة، وفقاً للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.