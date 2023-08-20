مجمع اللغة العربية يحتفل بتخرج الدفعة 149 من كلية دار العلوم (فيديو)

احتفل مجمع اللغة العربية بالقاهرة "مجمع الخالدين" بتخرج الدفعة رقم 149 من قسم اللغة العربية بكلية دار العلوم، بجامعة القاهرة.



ونشر المجمع فيديو خلال حلف الشباب والشابات الخريجين يمين الحفاظ على اللغة في إحدى القاعات الكبرى، معلقا: "إن مجمع اللغة العربية يسعد بكل عمل يسعى إلى الاحتفاء باللغة العربية، ويعمل على إذاعتها وإشاعتها والتمكين لها".



وأضاف المجمع عبر صفحته الرسمية: "من حق كل من يقوم بجهد لتحقيق هذه الغايات النبيلة والمقاصد الشريفة أن نحتفي به ونشد على يديه ولا أقل من أن نتعرف على هذا الجهد وأن نعرِّف به".



وأشار إلى أن قَسَم الطلاب الخريجين على صون لغة الضاد يملأ النفس أملا وثقة في مستقبل اللغة "الله سيهيئ لها من الأسباب ما يؤدي مع عوامل أخرى كثيرة إلى نصرة هذه اللغة ومعاونتها على البقاء والانتشار والاستمرار في ظل صراع اللهجات واللغات"، وذلك بحسب الدكتور عبدالحميد مدكور الأمين العام للمجمع.





