 أسرة رئيس وزراء بريطاني في العصر الفيكتوري تتوجه إلى الكاريبي للاعتذار عن تجارة الرقيق - بوابة الشروق
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أسرة رئيس وزراء بريطاني في العصر الفيكتوري تتوجه إلى الكاريبي للاعتذار عن تجارة الرقيق

د ب أ
نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 11:41 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 11:41 ص

من المقرر أن تتوجه أسرة رئيس الوزراء البريطاني، في العصر الفيكتوري، ويليام جلادستون، إلى منطقة البحر الكاريبي للاعتذار عن الدور التاريخي، الذي اضطلع به أبيه في تجارة الرقيق.

وويليام، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الليبرالي في 4 مناسبات في القرن التاسع عشر، هو نجل جون جلادستون، الذي يعد واحدا من أكبر مالكي العبيد في جزر الهند الغربية البريطانية، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

وقال تشارلي جلادستون، حفيد حفيد جون إنه شعر بالامتعاض الشديد، عندما اكتشف ماضي أسرته في امتلاك العبيد.

وذكرت صحيفة "ذا أوبزرفر"، أنه هو وخمسة من أفراد أسرته الآخرين من المقرر أن يتوجهوا إلى جيانا في أمريكا الجنوبية؛لتقديم الاعتذار عن ملكية جون للأفارقة.

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