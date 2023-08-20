الخطوط الجوية الكويتية تقلص خسائرها بنحو 50% في عام 2022

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان، أن الشركة قلصت خسائرها من 107 ملايين دينار كويتي (نحو 347.1 مليون دولار أمريكي) إلى 55 مليون دينار (نحو 178.4 مليون دولار) في عام 2022 أي نسبته 50%.

وأوضح الدخان، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بنسبة حضور بلغت 100% أن الخطوط الكويتية حققت نتائج إيجابية فعلية في عام 2022 إذ بلغ اجمالي إيرادات الركاب 1ر289 مليون دينار (نحو 937.9 مليون دولار) بزيادة نسبتها 11%.

وأوضح أن عدد الركاب في الخطوط الجوية الكويتية وصل إلى 3.5 مليون راكب بزيادة نسبتها %، مشيرا إلى أن الشركة شغلت نحو 25.5 ألف رحلة بزيادة نسبتها 5% كما وصلت نسبة امتلاء المقاعد إلى 69.7% بزيادةنسبتها 2 %.

وذكر أن الشركة "حققت رقما قياسيا لأول مرة بعدد الركاب في شهر يوليو الماضي إذ بلغ 486 ألفا و848 راكبا مقارنة بأعلى رقم حققته سابقا 451 ألفا و569 راكبا في شهر يناير العام 2020.

وأشار إلى أن دخل (الخطوط الكويتية) في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي بلغ نحو 191 مليون دينار (نحو 6ر619 مليون دولار) مقارنة بـ3ر148 مليون دينار (نحو 1ر481 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2022 بزيادة نسبتها 29%.

وأوضح أن الشركة حققت زيادة في أعداد الركاب في الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 بنحو 54ر2 مليون راكب مقارنة بـ76ر1 مليون راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 44%.

ولفت إلى أن ساعات طيران طائرات الخطوط الكويتية خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 بلغت نحو 71.8 ألف ساعة مقارنة بنحو 46.3 ألف ساعة في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 55%.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي خلال المؤتمر إن مديونيات الشركة الحالية أقل من 50 مليون دينار (نحو 162.2 مليوندولار)، مبينا أن الشركة حققت إيرادات في نهاية العام 2022 بما يفوق الـ400 مليون دينار (نحو 1.3 مليار دولار).

وأضاف رزوقي أن الخطوط الكويتية تهدف للوصول إلى أفضل 20 شركة حول العالم بعدما حققت قفزة في مركزها لأفضل 50 شركة طيران حول العالم في يونيو الماضي متوقعا زيادة في عدد ركابها إلى نحو 4.5 مليون راكب بنهاية العام الحالي.

وتسير الخطوط الجوية الكويتية 58 وجهة مباشرة وأكثر من 105 رحلات يومية و95 رحلة يومية عبر اتفاقيات الرمز المشترك.