كفر الشيخ: مركز شباب منية المرشد ينظم حفلا لتكريم المتفوقين بالثانوية العامة والإعدادية

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نظم مركز شباب منية المرشد بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية كبرى لتكريم 51 طالبا وطالبة من أبناء القرية من المتفوقين بالثانوية العامة والإعدادية؛ تنفيذاً لمبادرة المركز لدعم وتحفيز المتفوقين من النشء والشباب من أهل القرية.

وثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مبادرة مركز الشباب لتكريم المتفوقين من الطلاب الأوائل، مهنئا الطلاب وأولياء أمورهم، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق.

وأشار إلى دور مراكز الشباب في تقديم خدماتها المجتمعية تحقيقاً لرؤية وزارة الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، إلى جانب تقديم البرامج والفعاليات الرياضية و التثقيفية للنشء والشباب.

يأتي ذلك بحضور النائب محمد الصمودي، والدكتوره فريدة عبده، المهندس علي أبو طبيخ، ولفيف من مدرسي المدارس الإعدادية والثانوية بالقرية، وأولياء الأمور.

وكرم الحفل أوائل الطلبة بمركز شباب منية المرشد، بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وحضور محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.