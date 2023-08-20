وزير الإعمار الروسي: أكثر من 40 ألف عامل بناء يعملون في مناطق روسيا الجديدة

أعلن وزير الإعمار والإسكان الروسي إيريك فايزولين، في مؤتمر، أن أكثر من 40 ألف عامل بناء يعملون في المناطق الروسية الجديدة.



وقال فايزولين "أراضي مناطقنا الجديدة هي موقع بناء ضخم. وحاليا، يعمل 41 ألف عامل بناء على أراضي مدن وبلدات منطقتي خيرسون وزابوروجيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأضاف فايزولين أنه من الضروري إعادة بناء المنازل وأنظمة المرافق حتى في الأماكن التي لا يزال الأمن فيها غير كاف، حتى تتمكن من العمل بسلاسة خلال فصل الشتاء.



وقال فايزولين إن "الهدف هو تزويد المنازل، حتى في الأماكن غير الآمنة، بالتدفئة، وتركيب ألواح النوافذ في الشقق والمنازل".



وأضاف فايزولين أن العمل جار لإعداد المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء المناطق الجديدة لبدء الموسم الدراسي في أول سبتمبر المقبل.