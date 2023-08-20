باكستان: مقتل 18 شخصا في حادث تصادم حافلة ركاب وشاحنة وقود

لقي 18 شخصا حتفهم إثر حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة تحمل براميل من وقود الديزل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على طريق فيصل أباد السريع بالقرب من مدينة بيندى باتيان الباكستانية.

وأسفر الحادث كذلك عن إصابة 15 شخصا آخرين واندلاع النيران بشاحنة الوقود.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان"، أن الرئيس الباكستاني عارف علوي أعرب عن شعوره بالحزن إزاء سقوط القتلى والمصابين في الحادث والتعاطف مع أسرهم، ومتمنيا الشفاء العاجل للركاب المصابين.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، لقى 18 شخصا حتفهم، من بينهم نساء وأطفال، بينما أصيب 15 آخرون بعد أن اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة صغيرة تحمل براميل من وقود الديزل بالقرب من بيندي باتيان على الطريق السريع.

وكانت الحافلة المنكوبة في طريقها إلى إسلام أباد قادمة من كراتشي.

وذكر موقع جيو نيوز أنه تم نقل جثث القتلى وكذلك المصابين إلى المستشفى، بينما حاول سكان المنطقة القريبة من موقع الحادث إخراج الركاب بكسر نوافذ الحافلة.

ولقي سائقا الشاحنة والحافلة حتفهما في الحادث.