ستاندرد آند بورز: سوق السيارات الألماني قد يشهد مكاسب طفيفة هذا العام

قال محللون بوحدة ستاندرد آند بورز جلوبال موبيلتي لبيانات قطاع السيارات وتحليلاته التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، إن من المتوقع أن يسجل سوق السيارات الجديدة في ألمانيا نتائج إيجابية هذا العام، على الرغم من تباطؤ حالي في الطلب، لكن المبيعات مع ذلك ستتراجع كثيرا إلى ما دون مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال مارتن بينيكه، وهو مدير كبير بوحدة ستاندرد آند بورز جلوبال موبيلتي لصحيفة "أوتوموبل فوخه" الألمانية إن "السوق لن تواصل النمو في النصف الأول من العام، لكننا مازلنا نتوقع أن تصل إلى حوالي 2.8 مليون سيارة ركاب في العام الحالي".

وبلغت تراخيص السيارات الجديدة العام الماضي 2.7 مليون سيارة. وارتفعت بنسبة 18.1% لتصل إلى 243 ألفا و277 سيارة في يوليو الماضي، مدفوعة بقفزة نسبتها 86.9% للسيارات الكهربائية، حسبما ذكرت هيئة النقل الاتحادية الألمانية "كيه بي أيه" في الرابع من أغسطس.

وبالنسبة للأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت تراخيص السيارات الجديدة بنسبة 13.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.6 مليون سيارة.

وبينما يتوقع بينيكه أن ترتفع تراخيص السيارات الجديدة إلى 2.9 مليون ترخيص العام المقبل، قال إنه لا يتوقع أن تعود سوق السيارات الألمانية إلى المستويات المرتفعة السابقة.

وفي عام 2019، قبل تفشي الجائحة، والحرب في أوكرانيا، سجلت ألمانيا 3.6 مليون ترخيص سيارة جديدة.