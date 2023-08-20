كنزة الخروف الأسود للأميرة ديانا تطرح في مزاد بسعر قد يصل إلى 91 ألف دولار

تطرح للبيع في مزاد علني، بنهاية أغسطس الجاري، كنزة الصوف الحمراء الشهيرة المطبوعة بمجموعة من الخراف البيضاء يتوسطها واحد أسود، والتي ارتدتها الأميرة ديانا عام 1981، بعد وقت قصير من خطوبتها من الأمير تشارلز، آنذاك.

وبحسب ما نشره موقع «CNBC عربية»، صباح الأحد، قدر الخبراء سعر الكنزة الصوفية التي اشتهرت باسم «الخروف الأسود»، بمبلغ يتراوح بين 52 ألفا و300 دولار، و91 ألفا و600 دولار.

وبعد أن ارتدت الأميرة الكنزة لأول مرة وانتشار صورها، تلقت سالي موير وجوانا أوزبورن اللتين صممتا الكنزة تحت العلامة التجارية Warm and Wonderful، رسالة من قصر باكنجهام، يعلمهما بأن القطعة تعرضت لأضرار، ويستفسر ما إذا كان بالإمكان إصلاحها أو استبدالها.

وصنعت الشركة نسخة جديدة من الكنزة وتلقتا رسالة شكر من الأميرة المستقبلية، التي ارتدت الكنزة مرة أخرى عام 1983 مع سروال جينز أبيض.

وبعد 40 عامًا، تواصلت علامة Rowing Blazers مع المصممتين الأساسيتين للكنزة، وطلبت الحصول على براءة اختراع لتصميم الكنزة الشهيرة، ومنذ ذلك الحين شهدت القطعة إقبالًا كبيرًا من المستهلكين، عكس ذوق الأميرة ديانا وتأثيرها على الثقافة الشعبية.

وعثرت واحدة من المصممتين على الكنزة الأصلية التالفة في صندوق بمخزنها في مارس الماضي، وقالت دار سوذبيز للمزادات إن «تدقيقاً معمّقاً في حال الكنزة والأضرار التي لحقت بكمّها ومقارنات مع صور من عام 1981، أتاحت التأكّد من أنّها الكنزة الأصلية التي ارتدتها الأميرة ديانا قبل أكثر من 40 عاماً».